Valzer degli attaccanti: per la Fiorentina c’è l’idea Petagna. E Simeone…

Su tuttomercatoweb troviamo il punto della situazione sull'attacco della Fiorentina. In uscita c'è Giovanni Simeone: l'Hellas Verona lo vorrebbe, ma solo in prestito. Anche il Sassuolo ci pensa, anche se il primo nome nella lista dei neroverdi è quello dell'ex Simone Zaza. La Fiorentina vuole monetizzare, dai 25 milioni chiesti inizialmente però ha realizzato che dovrà abbassare le proprie pretese per il Cholito. Per sostituirlo, spunta una nuova idea: è Andrea Petagna, con la Spal che potrebbe rimpiazzarlo con Khouma El Babacar.