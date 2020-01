Valzer attaccanti in Serie A, tutti alla ricerca di un bomber

Dopo il Milan che ha sistemato il proprio reparto offensivo con l’acquisto di Ibrahimovic, restano ancora molte squadre che sono pronte a rinforzare il proprio attacco. La Fiorentina stessa ha come obiettivo principale un bomber e in queste ore il nome più caldo e vicino resta quello di Patrick Cutrone [LEGGI QUI], con occhi sempre aperti verso altri profili. Lo stesso Bologna, dopo la cessione di Destro al Genoa sonda il colpo Barrow in uscita dall’Atalanta (SCHEDA). Pista che si è raffreddata dopo l’inserimento del Torino per lo stesso attaccante [LEGGI QUI] , che prenderebbe il posto di Zaza sempre più vicino ad essere ceduto. Atalanta che non sta a guardare ed ha individuato in Caprari il sostituto ideale del giovane attaccante gambiano.