Valentini, il Como è in trattativa per il centrale argentino. Fiorentina anticipata

Nicolas Valentini, centrale classe 2001 in scadenza con il Boca Juniors sarebbe in trattativa con il Como. Fiorentina anticipata

Nei giorni scorsi si era molto parlato di un possibile nuovo centrale che poteva arrivare dal Boca Juniors. Nicolas Valentini, difensore argentino classe 2001 pronto a svincolarsi dalla squadra in cui è cresciuto e su cui c'era la concorrenza di mezza Europa. Con la nuova difesa a tre di Raffaele Palladino, il profilo di Valentini sembrava perfetto: veloce, fisico e attento in ogni frangente della gara. Già cercato anche negli anni passati, soprattutto per via dell'ex direttore Burdisso, è ora nel mirino di un'altra squadra italiana, il Como. Infatti secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in queste ore sarebbe stata intavolata una vera e propria trattativa tra il club lombardo e l'entourage del calciatore argentino. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.