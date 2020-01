Vagnati (Ds SPAL): “Bonifazi? Adesso è possibile arrivarci, non in estate…”

La SPAL ha presentato oggi in conferenza il nuovo acquisto Bryan Dabo. Dopo le sue parole (LEGGI QUI). è intervenuto il Ds dei ferraresi, Davide Vagnati, che ha parlato anche dell’obiettivo viola Bonifazi:

Perché non riportarlo a Ferrara già in estate? Non mi piace parlare di cifre, così come non è corretto prendere per vere quelle che vedo scritte sui giornali. In Serie A non è semplice arrivare ad un giocatore, a volte non si può perché non è cedibile, e allora non parliamo di cifre, ma di disponibilità. In estate Bonifazi non era trasferibile, ora ci stiamo lavorando perché sembra abbiano aperto a questa possibilità. Vediamo se ci sono i giusti presupposti.