Vaciago (Tuttosport): “Khedira? Non è un profilo giusto per la Fiorentina. Il punto su Chiesa

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, ha parlato a Radio Bruno di Sami Khedira (LA SCHEDA), accostato ieri alla Fiorentina:

Khedira è un giocatore che guadagna 5 milioni di euro all’anno, e se la tendenza è quella dell’anno scorso è preoccupante, perché ha giocato poco e male. Tuttavia se riesce a rimettersi in sesto può essere determinate in qualsiasi squadra. Ha avuto anche un problema cardiaco che lo ha bloccato nella seconda parte della stagione. Ha una muscolatura piuttosto fragile, questa è la ragione per cui era stato scaricato dal Real Madrid. Alla Juve sorprendentemente li aveva evitati nei primi anni, adesso è ricaduto nel loop. Ha ancora 2 anni di contratto, Paratici dovrà dargli una buona uscita poiché nessuna squadra pareggerà l’offerta. Esiste una richiesta dall’Inghilterra, mi sembra strana l’ipotesi Fiorentina; non credo possa essere un profilo giusto. La Juventus ha un accordo verbale con Chiesa che risale a questa primavera, il diretto interessato non vuole dirlo apertamente e non vuole prendersi la responsabilità dell’addio. Stanno adottando una tattica attendista, aspettando che la Fiorentina entri nell’ordine di idee di cederlo, se succederà. Non esistono al momento offerte fatte. Se il ragazzo vorrà davvero andare a Torino dovrà dichiararlo pubblicamente e dare a Commisso una via di uscita, altrimenti l’italoamericano non lo cederà mai.