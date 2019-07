Dal taccuino di Pradè spunta un nome nuovo per il centrocampo viola

Nome nuovo per la linea mediana di Vincenzo Montella? Secondo Sky Sport potrebbe essere Sami Khedira l’interno di centrocampo che, insieme al nuovo regista, andrebbe a completare il terzetto del settore nevralgico nel 4-3-3 pensato dall’Aeroplanino. Un giocatore tecnicamente perfetto per il gioco e la mentalità del tecnico campano, ma troppo spesso limitato dagli infortuni. In più, il centrocampista tedesco, da sempre un pallino di Daniele Pradè, percepisce alla Juve un ingaggio di oltre cinque milioni. Da valutare, dunque, la fattibilità dell’operazione.