Under non convince Mourinho. Proposto a tre squadre di Serie A

Domani l'esordio del Fenerbahce di Jose Mourinho ai preliminari di Champions League. Prima della partita però il tecnico portoghese ha iniziato a fare le prime importanti scelte con la consegna della lista Uefa. Le sorprese non sono mancate, in particolare l’esclusione del fantasista turco Cengiz Under, per il quale il club di Istanbul sta cercando acquirenti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it oltre che in Ligue 1 e nella Super Lig, l’ex romanista è stato offerto anche a tre società di Serie A: il Napoli, la Fiorentina ed il Bologna. Il Fenerbahce per favorire la cessione di Under potrebbe concedere uno sconto sui 10 milioni di euro del valore del cartellino.