Una squadra sgomita per Zurkowski, ma non è l’Empoli: il punto

Una squadra viaggia spedita per Zurkowski, ma non si tratta dell'Empoli. Situazione in continuo aggiornamento

Secondo il Corriere dello Sport, non sarebbe l'Empoli la squadra più vicina a Zurkowski. Infatti, la Salernitana è in stretto contatto con gli agenti del polacco per trovare l'intesa e poi presentarsi alla Fiorentina con un'offerta. La situazione è in continuo aggiornamento.