Una squadra di Serie A fa grandi passi avanti per Brekalo: la situazione

Una nuova pretendente per Josip Brekalo

Josip Brekalo non rientra nei piani della Fiorentina di Palladino. Nonostante le numerose gare nel precampionato, il club viola non vuole puntare sul croato.

Per questo motivo, l'ex Torino, è alla ricerca di un club in grado di darle una titolarità continua. Secondo TMW, il Venezia di Di Francesco starebbe facendo grandi passi avanti per arrivare al Croato.