Una macchina da assist per la Viola? Chieste informazioni su Akgun… a Montella

Il classe 2000 ha messo a segno 17 asssist in stagione

Vincenzo Italiano ha ripetuto come un mantra nel corso della stagione come gli esterni offensivi debbano essere decisivi in termini di gol e assist. Ecco, il nome che rimbalza dalla Turchia per la corsia destra della Fiorentina sembra soddisfare appieno questi requisiti. Si tratta di Yunus Akgun (la scheda), esterno destro classe 2000 del Galatasaray ma che ha giocato in prestito all'Adana Demirspor quest'anno mettendo a segno 9 gol e 17 assist. E proprio col tecnico del club turco, Vincenzo Montella, diverse società di Serie A si sono informate a proposito del giovane attaccante. Secondo il portale turco fanatik.com, è la Lazio la squadra ad essersi mostrata più interessata. Sul calciatore, però, ci sono anche Samp e, appunto, Fiorentina.