Un tesoretto per il mercato: 30 milioni dalle cessioni per poi investire

La Fiorentina punta a incassare 30-35 milioni dal mercato delle cessioni per poi investire in entrata. Sono tre i principali candidati

La Fiorentina dovrà investire, ma intende anche vendere bene. Innanzitutto per liberarsi di quei giocatori ritenuti meno funzionali nel progetto Palladino, poi anche per capitalizzare una sorta di "tesoretto" che consenta di reinvestire buone cifre.

Prima le cessioni

La Nazione fa il punto sul mercato in uscita, spiegando come Pradè e Goretti sperino di incassare. Amrabat è ancora allo United e ieri è apparso fra i volti ufficiali della nuova stagione sul sito del Manchester, con 15 milioni di riscatto che ballano ancora. E poi Ikoné, nella speranza che dall'Asia migliorino l'offerta di 6-7 milioni, oltre a Nzola, conteso in A ma al momento difficilmente partente a titolo definitivo, a meno che non arrivi ancora l'Arabia. L'area tecnica spera di incassare almeno 30-35 milioni dalle cessioni per poi investire nel mercato in entrata.