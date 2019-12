Un pistolero a Firenze? Idea affascinante, ma il Milan non può svenderlo

Sarebbe affascinante vederlo indossare la maglia viola e “sparare” sotto la curva Fiesole. Piatek potrebbe lasciare il Milan a gennaio. “Colpa” di Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero sette anni dopo l’addio.

Destino strano quello del polacco. L’anno scorso era considerato il salvatore della patria, adesso una palla al piede. Il suo score, al momento, è deludente: quattro reti, di cui tre su rigore. Tanti gol sbagliati e tante prestazioni insufficienti. La domanda, allora, sorge spontanea: qual è il vero Piatek? Il bomber implacabile della stagione passata, quando gli bastava toccare il pallone per insaccarlo in fondo al sacco, o l’ennesima meteora sbarcata in Serie A? Il dibattito è aperto.

Il Milan potrebbe anche cedere l’ex Genoa (il condizionale è d’obbligo), ma a determinate condizioni economiche. Il club rossonero l’ha pagato 35 milioni un anno fa e non può permettersi una minusvalenza. La società di via Aldo Rossi, molto attenta ai conti per via del Fair Play Finanziario, non può scendere sotto i 30 milioni. La Fiorentina potrebbe optare per il prestito con diritto di riscatto, ma il polacco – scrive il Corriere dello Sport – non gradisce la destinazione viola.

L’OPINIONE: “PIATEK ALLA FIORENTINA? SI PUO’ FARE, MA NON E’ SEMPLICE”