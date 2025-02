Un nuovo modo di fare calciomercato: l’operazione Kayode gestita su TransferRoom

Sta cambiando il modo di fare calciomercato . L'utilizzo di piattaforme online è diventato sempre più importante anche nel calcio. Adesso, però, con l'ausilio di TransferRoom, le squadre hanno la possibilità di far sapere che stanno vendendo o cercando un giocatore con certe caratteristiche. Garantendosi dunque un maggior accesso al mercato del calcio globale.

Come riporta Il Post, la piattaforma è stata utilizzata anche dagli agenti di Michael Kayode durante l'ultimo incontro ad Istanbul per presentare il giocatore ai dirigenti del Brentford, squadra inglese a cui Kayode è andato in prestito.