Un giovane talento è pronto a trasferirsi in Europa: la Fiorentina c’è

La Fiorentina tiene sempre gli occhi ben aperti su possibili talenti. Arrivare a giocatori giovani e di prospettiva, per farli crescere al meglio è uno degli obiettivi della squadra viola

La Fiorentina tiene sempre gli occhi ben aperti su possibili talenti. Arrivare a giocatori giovani e di prospettiva, per farli crescere al meglio è uno degli obiettivi della squadra viola. Secondo quanto riportato dal dal giornalista, Hrach Khachatryan su Twitter, la Fiorentina avrebbe puntato un gioiellino pronto a trasferirsi in Europa. Si tratta di Eduard Spertsyan, classe 2000 e centrocampista del Krasnodar. Su di lui ci sarebbero anche Friburgo e Borussia Mönchengladbach. In passato, anche il Milan ha chiesto informazioni sul giocatore.