Un big sul mercato: pazza idea argentina? Ma ci sono tre problemi

Andrea Pirlo si è presentato col botto, sfornando titoli su titoli. Soprattutto su Higuain. È stato bello, ma grazie e arrivederci.si è presentato col botto, sfornando titoli su titoli. Soprattutto su Il nuovo allenatore della Juventus ha dato il benservito al Pipita : “Le strade si divideranno, il ciclo è finito“. Mica male per un esordiente in panchina, per di più quella della Vecchia Signora. L’argentino lascia il club campione d’Italia quattro anni dopo l’arrivo in pompa magna dal Napoli. L’esordio di Gonzalo in bianconero fu devastante: gol del 2-1 contro la Fiorentina a pochi minuti dal triplice fischio dopo il pareggio di Kalinic. Era l’agosto 2016.

Già, la Fiorentina. La società viola è a caccia di un attaccante di sicuro affidamento. La domanda allora sorge spontanea: e se Commisso puntasse su Higuain? Chiariamo: è solo una nostra (pazza) idea, al momento non c’è una trattativa. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. La certezza è che sul mercato è finito un pezzo da novanta. Le pretendenti per il classe 1987 non mancheranno. L’ex Real Madrid non è più il bomber ammirato con la maglia del Napoli (capocannoniere con 36 reti nella stagione 2015-16), ma può garantire ancora almeno 10 gol in campionato.

Quindi, tutto facile? Niente affatto. Il problema principale è rappresentato dall’alto ingaggio: 7,5 milioni di euro netti. Per non parlare poi della condizione fisica vista la tendenza ad ingrassare facilmente. L’argentino deve essere al cento per cento (o quasi) affinché possa dare il meglio di sé. Terzo punto: sarebbe disponibile a “retrocedere” in una squadra che non gioca le coppe europee? Dubbi legittimi che non possiamo ignorare.

Di sicuro vederlo con la maglia della Fiorentina sarebbe curioso e affascinante.