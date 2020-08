Pirlo scarica Higuain: “Le nostre strade si separeranno”. La Fiorentina busserà alla porta per l’argentino?

Andrea Pirlo, neotecnico bianconero, ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa. Tanti i temi trattati dal centrocampista, tra cui il futuro del bomber argentino:

Con Higuain ci ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui a Torino, è stato un grande giocatore, ma parlando anche con lui abbimo deciso che le nostre strade si dovranno separare. E’ stato un grande campione, ma i cicli finiscono. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo scelto di prendere questa decisione.

Dopo che il divorzio diventerà ufficiale per il Pipita si apriranno numerose piste di mercato e chissà che la Fiorentina, alla ricerca di un numero 9 in grado di garantire gol, non possa tuffarsi sull’argentino anche se l’ingaggio elevato può rivelarsi un ostacolo.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA