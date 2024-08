Ultimo giorno col botto: Fiorentina più “snella” ma con qualche incognita

Non si può certo dire che l'ultimo giorno di calciomercato estivo abbia annoiato in casa Fiorentina. Sono arrivati due centrocampisti come Bove e Cataldi, Gosens per la fascia esterna e diverse cessioni all'ultimo tuffo. I viola sono stati assoluti protagonisti del finale con fuochi d'artificio e Palladino potrà ora ritrovarsi una rosa "dimagrita" ma anche qualche incognita.