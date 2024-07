UFFICIALE, un baby viola in Serie D: giocherà nel Foligno

Il giovane portiere della Fiorentina, Laerte Tognetti, è stato ceduto in prestito all'ACF Foligno, squadra di Serie D

Laerte Tognetti, protagonista della vittoria della Coppa Italia Primavera 2023/24 con la Fiorentina, è ufficialmente stato ceduto in prestito all'ACF Foligno, squadra che milita in Serie D. Di seguito il comunicato del club: