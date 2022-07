Ufficiale: Lovisa saluta la Fiorentina a titolo definitivo

Cessione minore per la Fiorentina che ha deciso di cedere a titolo definitivo il centrocampista Alessandro Lovisa, classe 2001. Arrivato in viola nell'agosto 2019 dal Pordenone, dopo gli anni nel settore giovanile ha fatto esperienza tra i professionisti con i prestiti a Gubbio, Legnago e Pordenone. Poco fa il comunicato ufficiale della Triestina che conferma la formula: titolo definitivo e contratto triennale per (l'ormai) ex giocatore viola. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A