Ufficiale: la Fiorentina cede un giovane terzino che torna in Danimarca

La Fiorentina ha ceduto il danese Jakob Vadstrup Larsen. Il terzino sinistro, classe 2004, tornerà a giocare in patria, nelle fila del FC Helsingør. È lo stesso club scandinavo, militante in seconda serie, a comunicarlo attraverso i priori canali ufficiali. Larsen, arrivato a Firenze un anno fa, chiude così la breve parentesi in maglia viola. Per lui la miseria di 4 apparizioni totali in Primavera.