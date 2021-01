UFFICIALE: Illanes lascia il Chievo e torna all’Avellino

Nuova esperienza per Julian Illanes. Dopo una sola presenza stagionale, il difensore argentino classe 1997 lascia il Chievo Verona e fa ritorno all’Avellino. Ad ufficializzare l’operazione è la stessa società veneta, che aveva prelevato Illanes in prestito dalla Fiorentina. Adesso il centrale sudamericano torna in Irpinia, per disputare nuovamente il campionato di Serie C, sempre con la stessa formula. Il giocatore è atteso nella giornata di domani in città per le firme e lo scambio dei documenti.

LEGGI ANCHE – Fiorentina Femminile e Bonetti verso il divorzio: la situazione