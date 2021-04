Ufficiale: il Nantes ha riscattato Alban Lafont

Il portiere francese riscattato definitivamente, le prime parole: "Sono molto felice, il Club conta su di me"

Tramite il proprio sito ufficiale, l'FC Nantes ha annunciato di aver esercitato l'opzione d'acquisto per il trasferimento di Alban Lafont (stimata in 7,5 milioni di euro). Il portiere francese, dopo due stagioni in prestito ai gialloverdi, ha firmato un contratto fino al 2024.