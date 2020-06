UFFICIALE: Figc comunica le date del calciomercato. Le due sessioni disteranno solo tre mesi

Giornata di ufficialità nel mondo del calcio: (CLICCA QUA PER LEGGERE LE PAROLE DEL PRESIDENTE GRAVINA). Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha sciolto un altro nodo riguardo la ripartenza del calcio italiano. Sono stati infatti resi noti i termini per il tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, vale a dire le date del calciomercato per la prossima annata: “Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021“. (calciomercato.com)