Gravina esulta: “Ha vinto il calcio. Algoritmo è stato chiarito, ma speriamo che non serva”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così LE DECISIONI PRESE QUEST'OGGI DAL CONSIGLIO FEDERALE.

Algoritmo e Finale di stagione

“Oggi ha vinto il calcio che ha dimostrato coerenza. Andiamo avanti su questa strada”. Il commento sulla proposta di delibera con 18 voti favorevoli e 3 soli contrari. “Non c’è soluzione migliore, oltre al campo, che confrontarsi con playoff e playout – ha detto ancora Gravina -. Un mini-torneo è sempre meglio rispetto a un algoritmo che comunque è stato chiarito: è una media ponderata che tiene conto del peso che deriva dalla media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicato per il residuo delle gare. La Lega di A lo ha approvato e accettato, speriamo non serva a nulla”

Gravina commenta inoltre la decisione di sospendere il campionato femminile: “Una nota negativa per me. Sarebbe stato un bellissimo spot per tutto il movimento poter dare pari dignità alle ragazze”.

