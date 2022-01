Ufficiale, ecco Seck dal Pisa: chiuso il prestito del senegalese, i dettagli

Depositato il contratto del giovane classe 2004

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, Assane Seck è un nuovo calciatore viola. Il giovane classe 2004 arriva in prestito dal Pisa, il suo contratto è già visibile sul sito della Lega. Per l'esterno sinistro senegalese prestito con diritto di riscatto, nel caso del quale è pronto un triennale fino al 2025.