VN – Seck alla Fiorentina, ci siamo. In arrivo il giovane senegalese

L'esterno sinistro classe 2004 in arrivo dal Pisa. Ha già esordito in Serie B, sarà aggregato alla Primavera viola

Assane Seck sta per diventare un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Violanews, è infatti in chiusura la trattativa con il Pisa per giovane senegalese (classe 2004). Sarà un'operazione in prestito con diritto di riscatto, per il giocatore contratto fino al 2025 (6 mesi + triennale in caso di acquisto a fine stagione). Esterno sinistro d'attacco ex Pescara, ha già debuttato in Serie B in questa stagione con la maglia nerazzurra lo scorso 1 novembre contro l'Ascoli.