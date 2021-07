Ufficiale, Diks lascia la Fiorentina. Il laterale rimane in Danimarca

Diks passa al Copenaghen e saluta definitivamente la Fiorentina

Kevin Diks non è più un giocatore della Fiorentina. Dopo un paio d'anni in prestito all'Aarhus, in Danimarca, il giocatore olandese passa a titolo definitivo al Copenaghen , con un contratto fino al 2025 .

"Il Copenaghen è un club molto ambizioso, dove vengono sempre fatte grandi richieste a tutti. So che è un club che ha sempre come obiettivo vincere i campionati e prendere parte al calcio europeo, e si allinea bene con le mie ambizioni. Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e prepararmi per una stagione entusiasmante", le parole di Diks al sito della società della capitale danese.