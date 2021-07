Niente Moena per gli argentini: il futuro di Pezzella in sospeso per un mese

Il periodo di vacanze dopo la manifestazione Oltreoceano ritarderà l'incontro tra la Fiorentina e il suo capitano

Niente ritiro a Moena per German Pezzella, Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez, che dopo la Copa America (che li vede in semifinale) si prenderanno un periodo di vacanza prima di ricominciare a lavorare per la Fiorentina. Nella fattispecie, Pezzella rimanderà all’inizio del prossimo mese ogni decisione relativa al suo futuro, sia esso a Firenze o altrove. La Nazione indica la data giusta per rivedere a Firenze i giocatori albicelesti: si tratta del 2 agosto.