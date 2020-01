Ufficiale: Bonifazi saluta il Torino, non giocherà nella Fiorentina

Il nome di Kevin Bonifazi è stato a lungo accostato alla Fiorentina. Ma da oggi è ufficiale il suo passaggio alla Spal, dove aveva già militato in due precedenti occasioni. Il Torino lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto e il club ferrarese si è accollato uno sforzo importante (circa 12 milioni) pur di rimettere il difensore classe ’96 a disposizione di mister Semplici. La Fiorentina adesso prova a stringere per un altro obiettivo: LEGGI QUI