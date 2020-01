Bucchioni: “Juan Jesus, Pradè spinge per il prestito. Del Verona piace anche Verre”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Enzo Bucchioni su tuttomercatoweb: “La Fiorentina per la difesa ha mollato Bonifazi che è andato alla Spal e aspetta Juan Jesus, ma in prestito. A centrocampo le difficoltà per Duncan hanno portato a esplorare la pista Cassata sempre del Sassuolo. Ma ieri Pradè, intanto, ha dato un’accelerata su Amrabat che potrebbe arrivare a giugno. Il giocatore da mesi tiene viva l’idea Firenze, c’è da sorpassare il Napoli nell’intesa con il Verona che chiede venti milioni. Del Verona piace anche Verre”.