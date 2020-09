E’ ufficiale il passaggio di Bobby Duncan al Derby County, club di Championship (Serie B inglese). L’attaccante torna Oltremanica dopo appena una stagione (assai turbolenta) passata tra le fila viola. Contratto triennale per lui, come si evince dal comunicato pubblicato sui social dal club delle East Midlands.

