Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Verona si è piazzato in pole nella corsa ad Alfred Duncan. Gli scaligeri avrebbero mosso lo sprint decisivo, accelerata di quelle che non lasciano spazio alla concorrenza. L’esubero gigliato, che non ha mai trovato spazio nello scacchiere tattico, piace infatti a mezza Serie A. Nelle idee dei veneti l’ex Sassuolo andrebbe a colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Benassi (restituito proprio alla Fiorentina). Juric, che spera di poter ottenere anche l’ex Adem Ljajic (ora al Besiktas), sogna anche Christian Kouamé. La Fiorentina prima di prendere una decisione definitiva sull’attaccante attende rassicurazioni sulle condizioni di Ribery.

