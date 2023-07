Tuttosport: Arthur viaggia verso Firenze. Ecco quando si può chiudere

La Fiorentina per rilanciarsi dopo le ultime esperienze negative. Anche Tuttosport in edicola stamani indica il club viola come prossima destinazione di Arthur, che è molto più di un'idea per il centrocampo. Le due società - si legge - si sono già parlate, Italiano ha avallato il suo arrivo e il calciatore è favorevole al trasferimento. I contatti tra le parti sono costanti, ora resta da trovare la formula giusta: il brasiliano, destinato a non partire per la tournée americana dei bianconeri, percepisce 7 milioni lordi l'anno (5 grazie al decreto crescita) e l'operazione parte dalla base di un prestito. I giorni giusti per chiudere l'affare sono proprio quelli che vedranno la Juve oltreoceano. Quella per Arthur, sottolinea il quotidiano torinese, sarebbe fra l’altro un’operazione indipendente dalla partenza di Amrabat.