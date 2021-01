Ampio spazio riservato alla Fiorentina nel consueto punto di mercato del quotidiano piemontese. La questione nuovo attaccante viene dipinta come una delle più intricate di questo mercato invernale. La ricerca di alternative di livello a Vlahovic-Ribery prosegue. Il preferito resta Felipe Caicedo, ma la pista non è affatto in discesa. La Lazio è restia a cederlo, l’ottima intesa con Immobile è sotto gli occhi di tutti. Pradè non molla, sarebbe già pronta una offerta di 5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con riscatto obbligato per 8 milioni a fine stagione. Sullo sfondo si valuta anche il profilo di Inglese, ma l’esonero di Liverani è un grande rebus. In uscita restano Kouame e Duncan che piacciono molto a Torino e Verona. Per rinforzare la difesa i gigliati seguono con attenzione Cistana del Brescia e Malcuit del Napoli, ma anche in questo caso la concorrenza non manca.

Potete conoscere meglio molti del calciatori menzionati visitando Tuttitalenti.com

Brovarone: “Servono dei capisaldi per il girone di ritorno”