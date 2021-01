Brovarone: “Servono dei capisaldi per il girone di ritorno”

Queste le parole di Bernardo Brovarone a fine gara ai microfoni di Radio Bruno

Questa è una squadra che non è stata messa male in campo con il solito problema in avanti. Fino ai 30 metri giochiamo bene e poi non si va in avanti, ma da quando è entrato Kouamè la squadra ha cambiato registro, c’è stata più densità, più movimento. Vlahovic da solo non può fare niente di più di quello che fa. A mio parere bisogna iniziare a porre dei capisaldi per il ritorno: se Pezzella e Milenkovic hanno la testa altrove bisogna porre le basi per dei cambi: Martinez Quarta sta venendo fuori bene e anche Igor non sta giocando male. Su Quarta metto la mano sul fuoco, è un grande giocatore ma mi rendo conto che qualche giocatore non ha la motivazione, e parlo anche di Biraghi, bisogna cambiare. Questa è una squadra che se non segna su rigore o su cross di Biraghi non abbiamo soluzioni. E poi Ribery non è più un attaccante e neanche una seconda punta, è un regista offensivo, si può giocare con lui e due punte in avanti. Il mercato? Trovare società che mettono dei soldi a gennaio è veramente difficile, non so fino a che punto la Fiorentina possa dare in prestito molti giocatori in rosa solo con diritto di riscatto. Definitivi sì, ma non è facile, forse sol dall’estero puoi trovare qualche occasione. Mi auguro che ci sia una seria programmazione per il futuro perché a mio parere la Fiorentina non rischia assolutamente la retrocessione.