Trovato, in arrivo incontro tra Fiorentina e Cosenza. Baez…

Nelle prossime ore a Milano dovrebbe andare in scena un incontro tra Stefano Trinchera, direttore sportivo del Cosenza, e Daniele Pradè. Al centro del colloquio due giocatori: Jaime Baez e Mattia Trovato. Come scrive cosenzachannel.tv, l’obiettivo dei calabresi è tenerli entrambi in rosa per un’altra stagione. L’attaccante uruguaiano, che nella scorsa annata ha collezionato ventisei presenze, un gol e nove assist, è nel mirino anche di altri club.

Riguardo al centrocampista classe ’98, che a causa di un infortunio al ginocchio ha giocato appena quarantacinque minuti durante lo scorso campionato, stando a quanto riporta tifocosenza.it il suo procuratore, Giovanni Bia, nell’incontro con i dirigenti rossoblù ha confermato la volontà della Fiorentina di rinnovare il prestito per un altro anno. DUE RICHIESTE PER L’URUGUAIANO