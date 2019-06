Baez-Penarol, trattativa fattibile? L’ex Cosenza potrebbe rientrare in patria

Dopo aver girovagato in prestito tra diversi club della Serie B nostrana, Jaime Baez potrebbe tornare in patria. Al tecnico del Penarol, infatti, ossia l’ex Cagliari e Bologna Diego Lopez, l’attaccante – al Cosenza la scorsa stagione – piace, così come ad alcuni dirigenti del club uruguaiano. Ma non tutti, all’interno del Penarol, sono convintissimi della trattativa. Vedremo allora nei prossimi giorni se questa potrebbe essere una strada percorribile per Baez, che in Italia non ha avuto, almeno finora, grossa fortuna. Lo riporta La Republica, quotidiano uruguaiano.