Tre acquisti a gennaio: ecco cosa ne pensa Pedullà

Per l’esperto di mercato Alfredo Pedullà la Fiorentina effettuare tre operazioni di mercato in entrata a gennaio: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Il primo della lista per la difesa è Kevin Bonifazi (SCHEDA), ci sono già stati contatti con il Torino, preferito a Kannemann (SCHEDA) del Gremio. Anche perché la Fiorentina vuole gente pronta, piuttosto che brava tecnicamente ma tutta da scoprire in un campionato diverso rispetto alle abitudini. Per l’attacco il nome che intriga di più è quello di Patrick Cutrone e la prima alternativa è Petagna ma resta da capire la volontà della Spal di privarsene. Su Violanews trovate i pro e contro delle scelte dei vari attaccanti che piacciono. Il nodo più difficile da decifrare riguarda il centrocampista; Duncan (SCHEDA) piace ma il Sassuolo è una bottega cara e non sempre disponibile a gennaio, anche se l’ex Inter ha voglia di una nuova esperienza.

Per quello che riguarda invece i giocatori in uscita Pedullà ricorda Cristoforo, Eysseric e Montiel (ma solo in prestito). E Thereau? Continua a rifiutare ogni destinazione per la serie… pecunia non olet soprattutto se si ottiene senza far niente.