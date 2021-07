Tottenham, priorità alla difesa: tra gli obiettivi di Paratici c’è Milenkovic

La priorità di Paratici, ex Juve oggi proprio al Tottenham, è sistemare la difesa a disposizione del neo tecnico Espirito Santo

Nonostante le voci circolate in mattinata sulla presunta conferma in viola, il destino professionale di Nikola Milenkovic resta ancora tutto da decidere. Secondo quanto riporta Alasdair Gold, reporter al seguito del Tottenham che scrive per football.london, il difensore serbo sarebbe finito nel mirino degli Spurs.