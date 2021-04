Toto-panchina, c’è anche De Zerbi. E lui lancia segnali di addio

Rino Gattuso è davanti a tutti, ma la “partita” per la panchina della prossima Fiorentina non è ancora finita. E così nelle ultime ore sono tornati a circolare anche i nomi di Juric e De Zerbi. Quest’ultimo, che sarà avversario dei viola sabato prossimo, ieri dopo la vittoria sul Benevento nel posticipo, si è lasciato andare a frasi sibilline sul futuro: “Il giorno che andrò via penso che questa squadra possa fare di più di quello che ha fatto con me perchè io la vedo forte, bella, completa in tutto. Ci rimane sempre l’amaro in bocca che qualcosa in più poteva essere fatto” le parole di De Zerbi a Sky. L’addio sembra più vicino.