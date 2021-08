Torreira tra la Fiorentina e l’offerta dell’Eintracht: oggi la decisione

Il centrocampista ha espresso il desiderio di essere ceduto: vorrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina è il club italiano più interessato

Non solo Fiorentina sul regista uruguaiano Lucas Torreira . Anche l'Eintracht Francoforte è sul giocatore: oggi il club tedesco ha rilanciato aumentando la sua offerta. Oggi - riporta Sky Sport - dovrebbe arrivare una decisione definitiva da parte del mediano dell'Arsenal. Torreira ha espresso il desiderio di essere ceduto dal club dov'è arrivato grazie a un'ottima esperienza proprio nel nostro campionato con la Sampdoria e, adesso, gradirebbe ritornare in Serie A.

L'ostacolo per la Fiorentina - la squadra maggiormente interessata all'uruguaiano nel nostro Paese - è dietro l'angolo ed è rappresentato proprio dai tedeschi. Il calciatore gradirebbe ritornare in Italia ma l'Arsenal potrebbe insistere per dare corda agli ultimi rilanci dell'Eintracht.