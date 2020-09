Torreira: testa a testa col Torino. Javi Martinez si allontana

L’arrivo di Bonaventura (SCHEDA) non preclude quello di Torreira (SCHEDA). Resta solo da capire la formula e soprattutto, la strategia, considerato che il Torino, interessato al centrocampista dell’Arsenal, fa lo ’gnorri’, per stessa ammissione del presidente Cairo. Il rischio di un duello con i viola è concreto.

Javi Martinez, invece, si allontana quasi definitivamente. Il centrocampista spagnolo in uscita dal Bayern Monaco è pronto ad accettare le offerte del Bilbao e tornare così a giocare in patria. Decisiva la volontà della famiglia che appunto, voleva rientrare in Spagna. Lo scrive La Nazione.

