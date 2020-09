Un Jack di Cuori a Firenze? Possibile, probabile. La Fiorentina fa sul serio per Giacomo Bonaventura (SCHEDA). Il suo arrivo sembra davvero ad un passo. Il club viola e l’entourage del giocatore, rappresentato da Mino Raiola, non un agente qualunque, avrebbero già trovato l’intesa. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, ma la trattativa dovrebbe andare in porto.

Con l’ex rossonero il salto di qualità – ne siamo certi – sarebbe garantito. Giuseppe Iachini avrebbe a disposizione un jolly importante, esperto, intelligente, utilizzabile sia dal primo minuto che a gara in corso e, soprattutto, capace di garantire un buon numero di gol. Piccola parentesi. Per Jack si tratterebbe di un ritorno in Toscana. Ha giocato, infatti, sei mesi col Margine Coperta, società satellite dell’Atalanta. A scoprirlo fu Antonio Bongiorni, osservatore del club bergamasco.

Con un Bonaventura in più nel motore di Iachini, il centrocampo sarebbe a posto? No. Sarebbe completo all’80-90%, ma mancherebbe ancora un elemento. Il ruolo scoperto è facile da individuare: il regista. La Fiorentina ha bisogno di un cervello, di un architetto, di un palleggiatore capace di impostare e di fare da raccordo fra trequarti e difesa. Lucas Torreira (SCHEDA) – è l’opinione di chi scrive – cadrebbe a fagiolo. L’eventuale arrivo dell’ex Milan non precluderebbe quello dell’uruguaiano. Il primo è un jolly, il secondo è il classico centrocampista da schierare davanti alla retroguardia, bravo a dare il là alla manovra e a rischiare qualche dribbling. Un po’ come faceva Pizarro. L’ex Sampdoria colmerebbe una lacuna annosa, ma soprattutto trasformerebbe la Fiorentina da buona a ottima squadra.

– > Tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina