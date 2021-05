Torreira sul futuro: “Dopo la Coppa America parlerò. Non escludo nulla”

L'uruguaiano rientra in orbita gigliata?

Lucas Torreira , come noto, è stato a lungo desiderio di mercato della Fiorentina. Oggi il centrocampista ex Samp potrebbe di nuovo tornare in auge proprio in ottica Viola. Torreira ha parlato così del suo futuro a 100%deporte:

"Con l'Arsenal ho ancora due anni di contratto. Parlerò del mio futuro col mio procuratore dopo la Coppa America. Non scarto nessuna opzione, però mi voglio sentire importante. Credo rimarrò in Europa. È vero, ho detto che avrei voluto giocare al Boca ma non è facile. Non dipende soltanto da me."