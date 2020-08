La Fiorentina ha messo nel mirino Lucas Torreira (SCHEDA), ma non sarà facile arrivare al regista dell’Arsenal. Il centrocampista, infatti, piace anche alla Roma. Tanto che il club londinese e quello giallorosso starebbero studiando uno scambio: Diawara in Inghilterra, l’ex Sampdoria nella Capitale. Come scrive Il Romanista, l’uruguaiano avrebbe dato la disponibilità al trasferimento alla corte di Fonseca.