Torreira, la Roma è in vantaggio per l’uruguagio

Lucas Torreira (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) è sicuramente uno dei centrocampisti più chiacchierati della sessione di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Sampdoria è in uscita dall’Arsenal e vorrebbe tornare in Italia, campionato che conosce molto bene. In questo momento è la Roma in vantaggio, che prova a prenderlo tramite scambi o utilizzando delle contropartite, anche se Fiorentina e Torino rimangono in pressing.

THIAGO SILVA, FUTURO DOPO LA CHAMPIONS

-> CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO SULLA FIORENTINA