Torreira in fuga dall’Arsenal, Fiorentina in pole: l’ingaggio non è un problema

La Fiorentina punta a riportare in Italia Lucas Torreira (SCHEDA), non più sicuro di restare all’Arsenal. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Commisso pensa a un altro grande colpo in stile Ribery e ha individuato in Torreira l’identikit ideale da mettere in cabina di regia nella prossima stagione. Iachini ha confidato al presidente di considerare l’uruguaiano l’uomo perfetto da affiancare ad Amrabat nel centrocampo versione 2021. Al tavolo dei “sì” a Torreira si è seduto anche il direttore sportivo Daniele Pradè, che lo ha visto crescere negli anni passati alla Sampdoria.

L’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, che il giocatore attualmente percepisce in Premier League, è un tema che i toscani hanno già affrontato con il suo agente e non rappresenta un problema.