Durante la conferenza stampa di oggi, in vista della gara del suo Atlético Madrid contro l’Eibar, Diego Simeone ha parlato anche di Lucas Torreira, per il quale è noto l’interesse (tra le altre) della Fiorentina: “Torreira in uscita? Sappiamo che quando il mercato è aperto può sempre accadere qualcosa, io mi auguro che chiuda il più in fretta possibile perché sono felice della rosa che ho a disposizione. In squadra ci sono giocatori importanti ed è normale che altre squadre ci pensino”.

Leggi anche: L’esperto: “A Kokorin serve tempo e la Fiorentina forse non ne ha. Il ruolo…”