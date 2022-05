Torreira, c’è un bonus per l’Arsenal dietro alla sua assenza da titolare ieri

Nuovi dettagli relativi all'addio di Torreira: non ha giocato per non attivare un bonus in favore dell'Arsenal

L'addio alla Fiorentina di Lucas Torreira è ormai certo, e la vicenda ora dopo ora si arricchisce di ulteriori dettagli. Come riporta Sky Sport il centrocampista non sarebbe sceso in campo per evitare di attivare un bonus in favore dell'Arsenal, squadra in cui farà momentaneamente ritorno dal 30 giugno. Inoltre ci sarebbe già una squadra molto interessata all'uruguaiano: l'addio è imminente, anche se Torreira sarebbe rimasto volentieri a Firenze.