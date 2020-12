Torino, non solo Saponara: occhi puntati anche su Eysseric per la trequarti

Al Torino non piace soltanto Riccardo Saponara (MA C’E’ ANCHE UN ALTRO CLUB). I granata infatti stanno valutando anche il profilo di Eysseric, altro giocatore in uscita dalla Fiorentina. A Firenze non ha trovato molto spazio e questo lascia qualche perplessità nella società di Cairo che tuttavia continua la ricerca di un trequartista. Lo riporta Tuttosport.